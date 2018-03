Rosalind Franklin, in scena il segreto della vita

Venerdì 30 marzo alle ore 21.00 al Teatro G.B.Pergolesi, l'incredibile storia di Rosalind Franklin: donna caparbia, scienziata geniale con Lucia Mascino e Filippo Dini protagonisti di dello spettacolo “Rosalind Franklin,il segreto della vita” di Anna Ziegler. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro eliseo. La grande storia è la scoperta della struttura del Dna e il piccolo straordinario racconto degli ultimi anni di vita della scienziata Rosalind Franklin. Dalla celebre fotografia 51, che per la prima volta immortalò il dna, all'oblio. Ci troviamo di fronte ad uno degli avvenimenti più sconvolgenti e controversi nella storia del pensiero e delle conoscenze scientifiche. Tutta l’umanità si inchina e si compiace in un unico trionfale applauso nei confronti dei grandi scienziati che sono riusciti a decifrare quello che comunemente era definito il segreto della vita. La vicenda, tuttavia, fu tutt’altro che epica e nobile. I personaggi coinvolti in questa scoperta furono molti, tutti scienziati autorevoli che collaborarono in diverse fasi alla stessa ricerca, ma che furono vittime e carnefici, a seconda delle alterne fortune, delle reciproche invidie e desideri di riscatto personali.

