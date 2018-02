Romina Ragaglia: al Bugigattolo per gustare un aperitivo con l'artista

Al Bugigattolo di via Traffico, domenica 4 marzo prende il via l'aperitivo con l'artista Romina Ragaglia, pittrice, nata a Chiaravalle dove vive e opera. Le sue opere sono state scelte e selezionate in numerose collettive di arte contemporanea sia nelle Marche che fuori regione. Sono state segnalate e premiate in diversi concorsi di pittura tra i quali: Nel 2014 riceve il Premio Spoleto Festival Art, nel 2016 gli viene assegnato il 4° posto al premio Rodolfo Gasparri città di Castelfidardo. Nel 2016 riceve una segnalazione dal comune di Trivero in Piemonte e nel 2017 si aggiudica il terzo posto all’Estemporanea di pittura “Festando la Terra” di Serra San Quirico.

Dalle 19 si potranno ammirare le opere dell'artista sorseggiando del buon vino. Le opere rimarranno esposte per tutto il mese di marzo.