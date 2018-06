One man woman show: lo spettacolo "dissociato" alla Fonte della serpe

Sabato 30 giugno alla Fonte della Serpe di Osimo arriva Dissociata, one man/woman show, di e con Romina Antonelli. Lo spettacolo ha inizio alle 21.30.

In scena uno sgabello e una donna che alterna ricordi d'infanzia, passioni giovanili, ossessioni quotidiane. Lo spettacolo è dedicato alla fatica di tenere insieme gli aspetti di noi, in conflitto palese o sotterraneo: maschile e femminile, guerriero e pacifista, carnivoro e vegano. In lei come in molti di noi convivono almeno quattro o cinque identità, e talvolta pensa a come sarebbe stato dare più corpo all'una anziché all'altra. Memorie d'infanzia, passioni giovanili, ossessioni quotidiane, idee e ideali. Tra heavy metal e bossanova, rose e stati di ebrezza, tennis, zuppe di orzo e tentativi di tango, l'interezza è lontana. Monologo senza personaggi, senza maschere, senza tormentoni, incidentalmente comico, abbondantemente fisico.