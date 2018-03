"Romanticismo", l'Accademia d'arte lirica e l'Avis Osimo insieme nel ricordo di Alessandro Candelari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Un pomeriggio nel ricordo di Alessandro Candelari. Infatti domenica 11 Febbraio, presso il "Teatro La Nuova Fenice", si è svolto il concerto dal titolo "Romanticismo", organizzato dall'Accademia d'Arte Lirica di Osimo in collaborazione con l'Avis Osimo. Un evento musicale che ha visto a fianco l'istituzione osimana e gli avisini per ricordare il giovane Alessandro, scomparso prematuramente lo scorso Giugno in un incidente stradale, impegnato attivamente come donatore nell'Avis cittadina ed amante della musica. Il concerto, che ha visto i bravissimi solisti dell'Accademia eseguire le arie tratte da diverse opere di Bellini, Donizetti, Offenbach, Delibes e Verdi, ha catturato l'attenzione della platea grazie alle voci degli allievi provenienti da diverse parti del mondo e dal pianoforte del Maestro Alessandro Benigni. Per l'occasione si è anche svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio Alessandro Candelari, istituita dall'Avis Osimo insieme alla famiglia, a Tsisana Giorgadze, 23enne georgiana, che avrà così la possibilità di studiare all’Accademia di Arte Lirica cittadina. Un evento molto partecipato che ha visto insieme nuovamente Avis e Accademia dopo la collaborazione di Giugno 2015 per la "Giornata Mondiale del donatore di sangue". Gli avisini si preparano in vista dei prossimi appuntamenti di questo 2018, tra cui le celebrazioni per l'88° di fondazione, mentre l'istituzione osimana, impegnata anche per la Quaresima 2018 con l'evento "Parole e Musica" in programma venerdì 16 Marzo alle ore 21.00 presso la Basilica di San Giuseppe da Copertino, tornerà al teatro cittadino domenica 22 Aprile con il tradizionale appuntamento de "I canti della loro terra". Avis Osimo