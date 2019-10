Rock the night: torna il party hardcore al Miami

Al Miami club di Monsano torna il Rock the night il 12 ottobre.Al via il party più hardcore della regione, che arriva alla sua sesta stagione consecutiva e si fa ancora più travolgente.

Sabato 12 ottobre il taglio del nastro sarà infatti in grande stile, perché si festeggerà il compleanno della tribute band dell’intramontabile Vasco Rossi, ovvero Le Bollicine, che compie 16 anni e festeggia anche i 500 live. Un numero pazzesco che merita una festa d’eccezione, per questa è stata scelta come location quella del Miami Club, il tempio della musica rock. La notissima tribute band è composta da Mirco Cerioni – Voce, Andrea Giovannetti – Chitarra, Anna Greta Giannotti - Chitarra (reduce dal tour nazionale con GIORGIA), Daniele Ganzetti – Tastiere, Matteo Venanzii – Basso, Marco Talevi – Batteria.

Dopo lo straordinario live che farà saltare tutti all’inverosimile, si continua a ballare fino alle prime luci dell’alba. In consolle gli inossidabili Bruno e John The Revelator, con loro la new entry Andrea Mercurio. Nell’area privè, invece, selezione musicale techno con 10 ore non stop di musica selezionata da David Scaloni.