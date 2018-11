Rock the night: si balla per vincere una moto Harley

Vivere una serata di balli scatenati con la possibilità di vincere anche una moto Harley- Davidson: sabato 24 novembre tutto questo è possibile al Miami di Monsano con la serata Rock the night.

La serata ha inizio alle 23 con un tributo ai Guns'n' Roses della band Perfect crime, mentre in consolle sale Bruno and John the revelator. Presenta: Andrea Pergolini. Tra tutti i partecipanti, verrà estratta una bellissima motocicletta Harley Davidson Sportster XL 883. Secondo premio il giubbetto firmato Harley-Davidson e terzo premio in palio un casco firmato Harley-Davidson. Informazioni e prenotazione tavoli: 338 9399552. Ingresso omaggio donna entro mezzanotte e mezza e a seguire drink card a 10 euro. Ingresso uomo con drink card 10 euro. Tavoli: 15 euro minimo 6 persone.