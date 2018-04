Rock the night: in palio una moto Harley in compagnia di Brooke Logan

Una serata rock molto speciale quella di sabato 7 aprile al Miami di Monsano: in palio tanti premi alla lotteria della serata, tra cui una moto Harley Davidson Sportster XL 883, un giobbotto e un casco dello storico marchio motociclistico americano. A fare da madrina della serata c'è Jatherine Kelly Lang, meglio conosciuta come Brooke Logan della serie tv Beautiful.

Prezzi: donna ingresso omaggio entro 00:30, a seguire drink card 10€, comprensivi di un biglietto della lotteria omaggio. Uomo drink card 10€ tutta la notte, biglietto lotteria incluso. Tavoli (su prenotazione): €15 a testa, minimo 6 persone, con una bottiglia ogni 6, comprensivi di un biglietto della lotteria omaggio. All'estrazione si potrà partecipare con un numero massimo di 3 biglietti a testa: 1 sarà regalato all'ingresso del Miami Club, gli altri 2 potranno essere procurati precedentemente alla serata, presso i prestigiosi partner aderenti all'iniziativa, in base alle condizioni promozionali proposte. I biglietti sono gratuiti e non potranno in nessun caso essere venduti.