Rock in piazza: la festa della musica accende l'estate

Il Comune di Castelleone di Suasa, con il patrocinio della Regione Marche, partecipa alla Festa della Musica, per il secondo anno consecutivo, con una serata, ad ingresso gratuito, in cui i giovani si potranno esprimere liberamente. Sabato 23 Giugno, ore 21,00, dal titolo, “Rock in Piazza”, nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l'Associazione Turistica Pro Suasa e la Band Lucio Drom, sotto la Direzione Artistica di Lucio Morelli e Nicola Cecchetelli e prevede canzoni live presentate da formazioni per uno spettacolo di 3 ore circa.

Saranno presenti le soliste, Chiara Malibrani, Nicoletta Bizzarri, Maria Luna Cattalani e le band, Peso Forma, Rockin’ The Acoustic Band, Nine Teen Fourth e Lucio Drom. Il primo brano dei Peso Forma sarà l’inedito “Giro Tondo”, composto interamente da Lucio Morelli in collaborazione con Roberto Valentini (batteria), Massimo Basili (basso), Laura Biducci e Flavio Ceccarani (seconde voci/cori). Presenterà la serata, Laura Biducci, che insieme a Gianluca Rossetti, Flavio Ceccarani e Marco Roncolato, si esibiranno in una jam session finale. In caso di maltempo la serata si svolgerà all’ex Bocciodromo.