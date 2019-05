Aperitivo alla rocca: un tuffo nel medioevo con aperitivo

Un viaggio indietro nel tempo ad Offagna: il 20, 27 giugno, il 4 e 18 luglio, l'8 e il 22 agosto e il 5 settebmbre al via l'aperitivo con visita guidata al Museo della rocca e delle armi antiche. Un'esperienza insolita da vivere con la famiglia e gli amici.



Il prezzo dell'evento è di 15 euro e 10 euro per i bambini fino a 10 anni. Per informazioni e prenotazioni contatta il 392.1302383 oppure scrivi a info@polomusealeoffagna.it.