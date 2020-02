Roberto Rovaldi: torna dopo 4 anni con "La versione migliore di me"

L'autore Senigalliese Roberto Rovaldi torna a presentare il suo nuovo libro dopo 4 anni di assenza. Presenta un nuovo libro di racconti con la casa editrice Ventura Edizioni di Senigallia dal titolo La migliore versione di me.

In queste pagine Rovaldi sceglie la forma autobiografica per narrare gli ultimi anni della sua vita. Il libro sarà presentato domenica, 9 febbraio, alle ore 17 presso la sala conferenze del Palazzetto Baviera a Senigallia. Dialogheranno con l'autore l'attrice Catia Urbinelli e il docente ed ex assessore Stefano Schiavoni.