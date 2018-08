Libri: Roberto Giacchetti presenta il suo "Sigaro, politica e libertà"

Sabato 1 settembre alle ore 21 presso il circolo 3 circolo Pd, via del Pinocchio 62, il deputato Roberto Giachetti presenta il suo libro Sigaro, politica e libertà scritto con il giornalista Alberto Gaffuri.

Il tema: ci vuole coraggio per fare politica in un momento storico nel quale questa, a torto o a ragione, viene spesso considerata la causa di tutti i mali. Ce ne vuole ancora di più, forse, per raccontare la politica intesa come un’instancabile passione, come l’attività nobile di chi mette se stesso al servizio della comunità. L’occasione fornirà spunti per riflessioni sul presente sulla situazione politica, permettendo un confronto con uno dei protagonisti più importanti della scena nazionale.