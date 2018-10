Roberto Benigni legge l'inferno, come acquistare i biglietti per l'evento

Conto alla rovescia per il Convegno Internazionale di Studi “Letture dell’Inferno di Roberto Benigni” promosso dal Comune di Apiro – Assessorato alla Cultura e dal Comune di Jesi – Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini. Il convegno si terrà sabato 6 ottobre dalle ore 14,30 presso il Teatro Mestica di Apiro e domenica 7 ottobre dalle ore 14,30 al Teatro Pergolesi di Jesi, con letterati da varie università italiane e straniere (inglesi, belghe, olandesi, irlandesi, francesi, tedesche, austriache, spagnole e statunitensi). I Canti del poema dantesco saranno approfonditi ed analizzati attraverso un programma che vedrà, a coronamento di entrambe le giornate di lavori, Roberto Benigni protagonista dell’interpretazione del Canto VIII (quello degli iracondi e accidiosi) al Teatro Mestica di Apiro, e del Canto XXVI (quello dei consiglieri fraudolenti detto anche “Canto di Ulisse”) al Teatro Pergolesi di Jesi ore 20,30. Il Comitato scientifico è presieduto da Franco Musarra, professore emerito di Letteratura Italiana presso l’Università Cattolica di Lovanio in Belgio.

Le due sezioni del convegno (la prima ad Apiro, la seconda a Jesi) si terranno il pomeriggio dalle ore 14,30: vi partecipano Pietro Cataldi (Università per Stranieri di Siena), Daragh O'Connell (University College, Cork), Peter Kuon (Università di Salisburgo), Franziska Meier (Università di Göttingen), Andrea Robiglio (Università di Lovanio), Giulia Fasano (Università di Salamanca), Corinna Salvadori Lonergan (Trinity College, Dublino), Carlo Ossola (Collège de France, Parigi), Pasquale Guaragnella (Università di Bari), Alfredo Luzi (Università di Macerata), François Livi (Università di Paris IV Sorbonne), Rino Caputo (Università di Roma “Tor Vergata”), Lia Fava Guzzetta e Maria Luisi (Lumsa di Roma), Michela Mastrodonato (Giornalista e Dottore di Ricerca La Sorbona), Giulio Ferroni (Università La Sapienza di Roma), Stefano Jossa (Royal Holloway University of London), Carmen van den Bergh (Università di Leida), Lino Pertile (Harvard University).

Le due sessioni del convegno saranno trasmesse in diretta streaming per consentire di seguire i lavori anche a coloro che non sono rientrati nel novero dei posti disponibili: sabato 6 ottobre dalle ore 14,30 i lavori della sessione di Apiro saranno in diretta streaming presso l’Aula Magna dell’Istituto Statale Comprensivo “Federico II” di Jesi in Piazzale San Savino 1; domenica 7 ottobre dalle ore 14,30 i lavori della sessione di Jesi saranno trasmessi sia presso l’Aula Magna dell’Istituto Statale Comprensivo “Federico II” di Jesi che al Teatro Mestica di Apiro, fino a esaurimento dei posti disponibili. Infine si potrà assistere dalle ore 20.30 in diretta streaming all’intervento di Roberto Benigni sul Canto XXVI dell’Inferno, dal maxischermo installato in Piazza della Repubblica a Jesi.

Da mercoledì 3 ottobre (dalle ore 9:30) sarà possibile ritirare presso la biglietteria del Teatro Pergolesi il biglietto di ingresso (€ 1 cad.) per l’assegnazione dei posti prenotati, sono disponibili ancora 140 posti di loggione e di palchi di terzo ordine per assistere al Teatro Pergolesi al solo intervento di Roberto Benigni delle ore 20:30 (max 2 biglietti a persona; fino ad esaurimento posti disponibili). Non saranno accettate prenotazioni telefoniche o via mail in caso di fila al botteghino.

Info: 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com