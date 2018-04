Robert Doisneau, la lente delle meraviglie: il docufilm proiettato al Cinemuse

Giovedì 12 aprile alle ore 21.00 al Cinemuse sarà proiettato il documentario Robert Doisneau – La lente delle meraviglie regia di Clèmentine Deroudille, con Clèmentine Deroudille, Éric Caravaca, Sabine Azéma, Quentin Bajac, Jean-Claude Carrière, fotografia Grégoire de Calignon, musiche Eric Slabiak, prodotto da Day For Night productions, Arte France, Institut National de l'Audiovisuel (INA), distribuito da Wanted. La proiezione è in collaborazione con Il Mascherone. Grazie a un ricco archivio di immagini inedite, interviste ai suoi amici, “complici” e rarissimi video di repertorio, Robert Doisneau – La lente delle meraviglie è lo straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo, noto per capolavori immortali come “Il bacio” e per un approccio profondamente umanista verso l'Arte. Il film racconta la sua vita da giovane ragazzo delle periferie fino a diventare una superstar della fotografia, mostrando tutta la sua determinazione a divenire il più grande “ritrattista della felicità umana". Biglietto per la proiezione del documentario €5,00.

Esibendo il biglietto del documentario proiettato al Cinemuse è possibile accedere, con un biglietto ridotto €8,00, alla mostra di Henri Cartier-Bresson alla Mole di Ancona.