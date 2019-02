Robert Capa alla Mole: il più grande fotoreporter del XX secolo in mostra

“Robert Capa Retrospective”, a cura di Denis Curti, approda alla Mole Vanvitelliana diAncona dal 16 febbraio al 2 giugno. La rassegna presenta oltre 100 immagini in bianco e nero, alcune delle quali sono ormai diventate vere e proprie icone. Nel corso della sua carriera Capa ci ha raccontato delle emozioni: la sofferenza, la miseria, il caos e la crudeltà delle guerre, e lo ha fatto a distanza ravvicinata, fino a portarci dentro quel racconto, a farci sentire quella tragedia.



La mostra anconetana è articolata in 13 sezioni, l’ultima, dal titolo “Gerda Taro e Robert Capa”, è un cammeo di tre scatti: un ritratto di Robert, un ritratto di Gerda scattato da Robert e un loro “doppio ritratto”, una sorta di omaggio alla loro relazione. La rassegna è promossa dal Comune di Ancona ed è organizzata da Civita Mostre e Musei in collaborazione con Magnum Photos e la Casa dei Tre Oci. È a disposizione di tutti i visitatori, inclusa nel biglietto di ingresso, una audioguida in italiano e in inglese, con cui seguire tutto il percorso espositivo. Orari: Da martedì a domenica 10.00 – 19.00. La biglietteria chiude un’ora prima. Lunedì chiuso. Apertura straordinaria lunedì 22 aprile 10.00 – 19.00. Biglietti comprensivi di audioguida, intero € 11,00, ridotto € 9,00 gruppi di minimo 12 persone, giornalisti non accreditati e titolari di apposite convenzioni ridotto speciale € 4,00 per ragazzi dai 6 ai 18 anni, scuole gratuito minori di 6 anni, disabili e accompagnatori, giornalisti accreditati, guide turistiche con patentino, docenti accompagnatori biglietto open € 12,00 valido per un ingresso in mostra dal 16 febbraio al 2 giugno 2019. Prevendita € 1,00