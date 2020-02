Ritratti del Prado: mostra con passeggiata nel crocevia della città

Una mostra speciale su "Il Prado", un nome che richiama atmosfere spagnole, in realtà si parla del quartiere pulsante di Jesi, crocevia delle grandi direttrici verso Roma, Ancona e Macerata. Un rione che nei due secoli scorsi è stato al centro dello sviluppo della città di Jesi, raccontato attraverso le narrazioni delle famiglie che lo abitano. La mostra fotografica Ritratti del Prado, promossa dall'associazione culturale Ankonistan, sarà a Palazzo Pianetti e andrà in scena fino a venerdì 28.

Il progetto, ideato da Romina Aguzzi e Manuela Fratoni, vuole accendere una scintilla che possa innescare nei cittadini e nell'amministrazione comunale un motivo di riflessione sulla condizione del quartiere evidenziando gli aspetti più critici e prospettando, allo stesso tempo, l'avvio di processi d'aggregazione spontanea tra i residenti. Una piccola Milano, che i prataroli storici ricordano con nostalgia, quando le strade brulicavano di bambini e le numerose attività produttive, come quelle dei cordai, erano un tutt'uno con le realtà familiari e col contesto urbano. Negli ultimi decenni il Prato ha subito un progressivo spopolamento e la delocalizzazione delle attività economiche. Sono emerse alcune preoccupazioni per il traffico intenso e le attività illecite. Infine, domenica 16 febbraio è prevista una passeggiata guidata in collaborazione con il liceo Da Vinci che si concluderà con la visita alla mostra. Appuntamento alle ore 9 a Porta Valle.