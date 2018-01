Calcio, ritorna il 18° torneo città di Filottrano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Torna il "18° Torneo Città di Filottrano" riservato alla categoria esordienti. L'appuntamento consueto con l'evento rivolto ai giovani talenti del nostro calcio è divenuto nel tempo una manifestazione consolidata che richiama diverse realtà importanti della nostra regione. Il torneo, organizzato dalla U.s. Filottranese affiliata al progetto "Inter Grassroots Program", ha visto nel corso delle diverse edizioni vincere diverse squadre di blasone (Ancona, Vigor Senigallia, Maceratese), mentre nell'ultima edizione a trionfare è stata l'U.S. Ancona 1905 seguita dall'F.C. Senigallia, a conferma della qualità della manifestazione. L'evento si svolgerà a Filottrano dal 29 Marzo al 2 Aprile 2018 ed è rivolto alla categoria esordienti 2° anno (2005), con la possibilità di schierare tre fuori quota nati nel 2006.

Il torneo sarà articolato in quattro gironi composto ognuno da quattro squadre con partite di qualificazione, semifinali e finali. Si sottolinea comunque che tutte le squadre partecipanti disputeranno lo stesso numero di partite tra qualificazioni, semifinali e finali. Tutte le gare verranno giocate presso le strutture della città di Filottrano, su campi in erba naturale oppure sintetica, mentre le finali si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 2 Aprile. Per informazioni e per le adesioni contattare la segreteria della U.S. Filottranese tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 (telefono 071/7222923 o via mail usfilottranese@yahoo.it).