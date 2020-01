Rita, un genio con lo zucchero filato in testa

Prima data nazionale domenica 26 gennaio alle ore 17 per questo spettacolo su Rita Levi Montalcini, neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina nel 1986, per celebrarne il genio e l'eredita, in occasione delle commemorazioni per la Giornata della Memoria 2020. Il biglietto ha il prezzo di 10 euro e l'ingresso è gratuito per gli abbonati. Prenotazioni e informazioni al numero: 333 5001699 (Angela) o 3479508990 (Roberto).



Lo spettacolo nasce con l’idea di rendere omaggio alla grande scienziata, ma le autrici si sono avvicinate, con profondo rispetto, anche alla sua vita privata, permettendosi aggiunte di pura fantasia. In fondo Rita Levi Montalcini diceva che lo scienziato e l’artista sono simili in molte cose: istinto creativo, curiosità, determinazione, un pizzico di fortuna e tanta tanta immaginazione, sono alla base per entrambi. Per tanto siamo sicure di non aver offeso nessuno e che una donna di così grande ironia ed intelligenza, avrebbe sorriso vedendo questo spettacolo.