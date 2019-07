Riempiamo il parco: la sfida per stare in forma all'aria aperta

Quando arriva l'estate le palestre si svuotano ma non per questo bisogna abbiandonare l'attività fisica. Ecco allora che per rimanere in forma e stare in compagnia al via l'evento Riempiamo il parco che si tiene mercoledì 24 luglio dalle 19. Possono partecipare tutti quanti, basta portare un tappetino, acqua e delle scarpe da tennis presso il parco Montessori in via Venezia a Moie di Maiolati Spontini per fare un'ora di attività fisica in compagnia.

Una sfida aperta a tutti: infatti non serve un livello di preparazione minimo senza il quale non si può partecipare, possono allenarsi persone di tutte le età, bambini, anziani, sportivi e meno sportivi.