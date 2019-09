Richard Galliano: il virtusoso della fisarmonica approda al Pergolesi

Martedì 3 settembre ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi il XIX Festival Pergolesi Spontini in collaborazione con Jesi Jazz Festival 2019 propongono un evento d’eccezione, il concerto che concerto che vede insieme sul palco Richard Galliano, virtuoso della fisarmonica e del bandeon, con I Solisti Aquilani Quintetto.

Considerato il più importante fisarmonicista vivente, ed erede di Astor Piazzolla, Galliano è stato il principale artefice del rilancio a tutto campo della fisarmonica come strumento dalle innumerevoli capacità espressive. Con l’orchestra d’archi I Solisti Aquilani, Galliano eseguirà alcune trascrizioni per fisarmonica e archi che ha realizzato dal Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo BWV 104 di Johann Sebastian Bach e dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, oltre a brani appositamente composti per questa formazione dallo stesso musicista: Opale e La valse à Margaux. In programma anche l’omaggio ad Astor Piazzolla, di cui saranno eseguiti i brani Contrabajando e Oblivion. Biglietti platea e palchi da 10 a 15 euro. Ridotto famiglia (2 adulti e 2 bambini a 20 euro).