Musica latina e urban party, giovedì è Reunion Latina

Giovedì 28 dicembre torna la Reunion Latina volume 2. Dopo il successo della prima edizione torna la serata dedicata alle musiche latine e latinoamericane firmata Naif Club a cui parteciperanno tante scuole di ballo e un djset di tutto rispetto con dj Renny y dj Alexito in consolle per tutta la notte. Non macherà anche l'animazione per cui a dare la giusta carica a serate così ci sarà il gruppo Tumbaopegao.

Ingresso

ticket normale 7€ con drink

ticket ridotto in lista 5€ con softdrink

ingresso libero per chi prenota tavolo con obbligo di bottiglia per un max di 10 persone

ticket ingresso + apericena con drink 15€

Per info tavoli e prenotazioni telefonare al 3385879979