Reumadays: in piazza per affrontare le malattie reumatiche

Dal 28 febbraio al 1 marzo dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza Pertini ad Ancona, saranno disponibili reumatologi della SIR (società italiana di reumatologia) per incontrare i cittadini e fornire informazioni agli interessati. Sarà possibile effettuare dimostrazioni pratiche di densitometria ossea, capillaroscopia, ecografia articolare.Nelle due giornate saranno presenti i volontari dell’Associazione dei Malati Reumatici delle Marche (AMaR Marche Onlus) e della sezione regionale del Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia (GILS).

Possono partecipare i cittadini di tutte le età a cui saranno distribuiti gli opuscoli dedicati alla campagna e un sondaggio conoscitivo.