La regata per la vita: la solidarietà ha il vento in poppa

Domenica 22 luglio al via la Regata per la vita. Le barche partono alle 12 dal club nautico di Senigallia con arrivo a Marina Dorica. Per iscriversi è possibile contattare il club nautico (segreteria@cnsenigallia.com). La quota minima per partecipare alla regata è pari a 50€ e il ricavato viene devoluto in beneficenza per progetti di oncologia regionali. Dalle 18 a Marina Dorica prende il via la premiazione con i testimonial Alberto e Claudia Rossi. Prima della regata sfila la Dragon Boat con un equipaggio tutto al femminile.

La regata è promossa dalla clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona e dall'Università Politecnica delle Marche con Marina Dorica e Club Nautico di Senigallia e la collaborazione di Lega Navale di Falconara, Marcangola (rete di associazioni di volontariato in ambito oncologico delle Marche) e Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona Onlus.