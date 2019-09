Regata del Boscaiolo: al via la gara tra skipper mascherati e imbarcazioni homemade

Domenica 29 settembre torna la coloratissima Regata del Boscaiolo, tradizionale competizione goliardica giunta all'ottava edizione che va in scena ad Osimo dal 2011, organizzata da un gruppo di amici della frazione di Passatempo.

Possono partecipare le imbarcazioni più varie, purché siano rigorosamente homemade: dai gonfiabili, ai sup alle canoe, ovviamente tutte senza motore, al via la gara con i mezzi più strani pronti a sfidarsi per il primo posto. La regata che si tiene lungo le sponde del Musone ha inizio alle ore 14.