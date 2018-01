Regalo di Natale: il film di Pupi Avati sul palco del Pergolesi

La Stagione Teatrale 2017-2018 di Jesi si apre venerdì 2 febbraio con lo spettacolo Regalo di Natale di Pupi Avati, adattamento teatrale, a cura di Sergio Pierattini, uno tra i più bei film di Avati, lucido, amaro, avvincente. Cinque attori, Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase, ricostruiscono la vicenda ai tempi dell’attuale crisi economica, diretti da Marcello Cotugno. Al centro dello spettacolo, quattro amici che non si vedono da dieci anni e che si ritrovano per una partita a poker; sul piatto, oltre ai soldi, c’è il bilancio della vita di ognuno, un’amara riflessione su come stiamo diventando e su come siamo diventati.

Lo spettacolo ha inizio alle ore 21. I biglietti: platea e Palchi centrali intero € 29 - ridotto € 26, palchi semicentrali avanti intero € 26 - ridotto € 23, palchi semicentrali dietro intero € 20, palchi laterali avanti intero € 23 - ridotto € 21 - speciale giovani under 30 € 10. Palchi laterali dietro intero € 15 - speciale giovani under 30 € 10) loggione € 12 (in vendita il giorno stesso dello spettacolo).

Info: Biglietteria Teatro G.B. Pergolesi tel. 0731 206888 – www.fondazionepergolesispontini.com. Marche Teatro – Teatro di rilevante interesse culturale. tel. 071 52525 – www.marcheteatro.it