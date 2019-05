Red widge festival: il programma "rosso" di incontri tra cibo e musica

L'11 e 12 maggio Senigallia ospita la prima edizione di Red Wedge Festival Senigallia, festival della Rete dei Comunisti Marche e Contropiano.org, una due giorni di incontri, dibattiti e musica per discutere di temi locali e nazionali: dallo sviluppo diseguale del territorio, alla questione dei rapporti con l'Unione Europea, alla repressione del dissenso politico e sociale. Ecco il programma:

SABATO 11 MAGGIO



Ore 16.00 - "PROVINCE D'EUROPA"

La crisi economica dell'occidente, crisi sistemica, che riguarda l'intero modello di sviluppo, ha portato all'inasprimento della competizione tra potenze. Questa competizione, che ha i caratteri di uno scontro tra poli imperialisti, vede da una parte il blocco a guida USA (attualmente in crisi), dall'altra i poli costituiti da Cina e Russia, e infine il polo europeo, all'interno del quale le classi dominanti stanno cercando di rafforzarsi per far sì che l'Europa continui ad avere un ruolo nella sempre più complessa competizione globale. Ma questo processo di rafforzamento delle classi dominanti europee non va solo a discapito delle altre potenze: anche all'inteno degli stessi confini UE questa dinamica genera disuguaglianze. Come si inseriscono l'Italia e i territori periferici come il nostro, quindi, in un processo che sembra volto a rafforzare solo l'Europa centro-settetrionale? Quali spazi ci sono per le politiche sociali e a favore dei ceti popolari in un'Unione Europea che fa dell'austerità la sua arma più affilata? Presentazione dell'opuscolo "Metropoli nella competizione globale" di Rete dei Comunisti.

Intervengono anche :

- Potere al Popolo

Autonomia differenziata e inasprimento delle disuguaglianze territoriali

- Federazione del Sociale USB

La crisi dei diritti sociali e la guerra tra poveri

- Osservatorio sul Lavoro Senigallia

Territorio, sviluppo e sfruttamento: presentazione dei risultati dell’inchiesta sul lavoro stagionale realizzata nel 2018 a Senigallia. A seguire microfono aperto agli interventi dal pubblico



Dalle 19.00

Cena sociale con la Cucina Resistente Anna Campbell di Pesaro

Dalle ore 22.00 – RED WEDGE CONFERENCE!

- Warming up Jamaica Apulia connection

- Double Spliff Sound System & MannaroMan

- Freedom Sound System & Tommi-S



DOMENICA 12 MAGGIO



Dalle 16.00 – “RESISTERE ALLA REPRESSIONE”

Nel corso degli ultimi anni si è consolidato un modello di gestione delle città e dei territori che, anziché agire sui problemi e le emergenze sociali reali, risponde alla vulnerabilità sociale e alla precarietà con un'operazione cosmetica, che insiste sulla pulizia e il decoro, combattendo i poveri e non la povertà. Non solo: nell'attuale crisi del welfare e dei legami sociali, questo modello di gestione restringe e reprime le possibilità di dissenso. Per questi motivi è fondamentale aprire il dibattito su esperienze di studio e di lotta, nazionali e locali, per raccontare le storie di ordinaria repressione che segnano i nostri corpi, soffocano le nostre voci e limitano i nostri spazi.



Tavola Rotonda e dibattiti aperti con:

- Noi Restiamo

Presentazione dell’instant book “Il Decreto Salvini su Immigrazione e Sicurezza”

- USB

Stop alla repressione delle lotte, amnistia per i reati sociali

- Libera Biblioteca De Carlo di Urbino

La repressione nei movimenti studenteschi. Resistere in una città-campus “ideale”.

- Gruppo di Ricerca su Potere, Istituzioni e Forme di Controllo Sociale di Urbino

Giustizia per pochi, carcere per molti. Riflessioni a partire dal libro Lo Stato Irresponsabile. Il caso Cucchi. A seguire microfono aperto agli interventi dal pubblico.



Ore 19.00 Presentazione del numero 14 di Rivista Malamente a solidarietà e sostegno dei compagni e delle compagne arrestati/e a Torino e Trento



Dalle 19.30 Cena sociale con la Cucina Resistente Anna Campbell di Pesaro



Dalle 21.30 – CONCERTONI RESISTENTI con Sambene e Anonima Straccioni