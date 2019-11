Reasonanz: il Tales invade il club di Loreto

Al club Reasonanz di Loreto arriva sabato 30 novembre il party elettronico Tales. Tra gli ospiti Tonylight, tra i fondatori di Micomusic.net, è attore cruciale nella costruzione dell'Italian bit culture. Diviso tra il mondo dei visual artistici, tra ispezioni di figure luminose ed electronic music design, Tonylight ha girato incessantemente tra i festival in giro per l'Italia e l'Europa. Essere uno sperimentatore instancabile l'ha portato a esibirsi in un'infinità di gallerie private e di arte contemporanea.

Ingresso 5 euro. L'evento ha inizio alle 21.30.