Real Rockers: il quartetto hip hop suona all'ombra del porto

Venerdì 22 giugno al via la seconda parte di Legacy all'interno del porto antico e sul palco salgono i Real rockers. Il gruppo è nato in occasione del Red bull culture clash 2017 ed è formato dai rapper Ensi e Moddi, con i deejay Madkid e MacroMacro. Rap, raggae e dancehall si mescolano insieme per un live da vivere in uno scenario d'eccezione. Ad aprire lo spettacolo la musica di Always Loving Jah, Caligula Sound e Zio Mario records.

L'evento ha inizio alle 19 ed è ad ingresso libero.