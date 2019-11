Reading: riletture e opere bizzarre sul palco

Da una idea di Renato Preziuso nasce Reading. In modo scanzonato e irriverente saranno rilette opere teatrali, poetiche, narrative, testi non scritti per la pubblica declamazione e grandi classici. Il risultato è bizzarro ma sorprendente.



Spettacolo pensato, realizzato ed interpretato da: Lorenza Rossini, Francesca Buontempo, Diego Cardinali, Davide Perla, Mauro Cecili, Alessandro Ricci, Matteo Brandoni e Alessandro Karakottas. Ingresso ad offerta libera riservata ai soci dell'Accademia. La tessere può esserea fatta su www.teatroterradinessuno.it oppure direttamente in Accademia il giorno della spettacolo.