Ravaletto sbarca a Villa Nappi: aperitivo con vista sul parco

Il 12 giugno il Ravaletto sbarca a Villa Nappi per un aperitivo che prende il via in una location d'eccezione: un locale estivo e un punto di relax e ristoro che valorizzi il parco interagendo in accordo con il Comune di Polverigi gli operatori già esistenti nel territorio con attività culturali e ricreative che attirino i cittadini, ma anche pubblico dai paesi e le città limitrofe.

Ecco il programma settimanale:

Dalle 17 tutti i martedì: truck food e deejay set nel parco, braceria pugliese in tour, tramezzini gourmet e baccadillo con tante specialità a base di baccalà. Tutti i venerdì e sabato: moscioli di Portonovo e la domenica si mangia panino con spuntature accompagnato sempre da una buona birra o da vino locale. La villa si trova a Polverigi, in via G. Marconi 77 e l'ingresso è aperto a tutti.