Raval family baby parking: serata senza pensieri con i bimbi in ludoteca

Godersi una serata in allegria, lasciando i propri figli in un luogo sicuro per qualche ora. E’ questo l’obiettivo di Raval Family baby parking, l’iniziativa che si svolge tutti i sabati dalle 19 alle 23. I genitori che vogliono bere uno spritz o gustarsi una cena con gli amici senza pensieri, possono accompagnare i piccoli alla ludoteca La luna ai bambini in corso Stamira 61, a pochi metri dai locali Raval e O Acqua o vino che aderiscono all’iniziativa.

Le operatrici della ludoteca accolgono i bambini dai tre anni fino ad età adolescenziale e la struttura ha materiale e attività da proporre attività anche per ragazzini più grandi. Inoltre, presentando lo scontrino del Raval, si può avrete il dieci percento di sconto sulla tariffa ordinaria.