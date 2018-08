Random party: torna la festa a caso per chiudere in bellezza l'estate

Paranoia da settembre in arrivo? Niente paura, ci pensa il Mamamia a far restare alta l’euforia. Come? Con il Random Party! La festa a caso numero uno in Italia, che torna in esclusiva assoluta nelle Marche sabato 1 settembre. Il club più underground della regione non ne vuole sapere di veder finire l’estate e con questa incredibile serata che promette spettacolo, regalerà a tutti i suoi fan l’ennesimo sabato notte da urlo. Torna in esclusiva a Senigallia l’unica, vera, originale festa senza regole. Un vero e proprio show al quale si va vestiti a caso, con palloni gonfiabili, ciambelle da mare, parrucche… Una serata in cui si ascolta musica selezionata dal dj senza nessuna logica, passando dalle hit più trash di Malgioglio agli intramontabili Queen in un secondo. Il Random Party è ormai una delle feste più celebri d’Italia, ma di che si tratta? Una serata dove tutto è concesso e nella quale chi decide di partecipare non deve fare nulla di particolare. O meglio, deve solo essere sé stesso, pescare dall’armadio dei vestiti assolutamente casuali (maschere, parrucche e gadget sono ben accetti) e lasciarsi trasportare dall’euforia generale. Premi per i più stravaganti: tanti riconoscimenti in palio, perché lo staff di Random sceglierà il Miglior Vestito a Caso maschile, il Miglior Vestito a Caso femminile e il Miglior Vestito a Caso di gruppo. I vincitori saliranno sul palco e saranno premiati con la t-shirt ufficiale di Random, free drinks e la gloria del pubblico. Nel giardino di 10 mila metri quadri ovviamente il Random Party con l’animazione originale dello staff Random, ma ci si scatena anche con Fabrizio Fattori e Tium (afro), Frankie di Palma, Nich, Mr. Kevin e Badass Crew (hip hop e trap), Simone Xsky, Andrea Bartoccini e Andrea Mercurio (rock), Loriz Zerola e Andrea Taruchi (house).

Ingresso: 13 euro.