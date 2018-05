Random party: torna la "festa a caso" per scatenarsi come viene

L'unico e originale Random party sbarca al Mamamia il 1 giugno. Non ci sono regole o dress code, tutti possono vestirsi in maniera totalmente casuale e, per l'occasione, saranno scelti i migliori outfit maschili, femminili e di gruppo e premiati con una targa ricordo. La festa viene condita come sempre da moltissima musica, anche lei scelta nella più totale casualità.

I biglietti sono acquistabili sul circuito mailticket e ciaotickets a 11.50 euro.