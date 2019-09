Rancore in concerto: la sua "musica per bambini" approda al Salone dell'artigianato

Rancore è l’ospite musicale a Fabriano sabato 7 settembre di Remake Festival e il Salone dell’Artigianato, momento di riflessione e punto di riferimento a livello nazionale sul tema della creatività declinata in particolar modo alla fusione tra arte e lavoro promosso - dal 5 all’8 settembre – dal Comune di Fabriano Assessorato alle Attività Produttive. Considerato uno degli artisti più interessanti del panorama del rap italiano, capace di trovare la giusta alchimia tra rime, tecnica, fantasia e significati, Rancore giunge in Piazza Garibaldi con Musica per bambini in tour d’estate, appuntamento realizzato in collaborazione con AMAT. In questo ultimo lavoro l’artista è molto più esplicito ed assume un velo di ironia e provocazione mantenendo un alto grado di cervellotica complessità, ormai alla base del suo rap ermetico.

Aprirà il concerto di Rancore Jeezus, all’anagrafe Maxmilian Onibokun nato a Fabriano nel 1999. Comincia ad appassionarsi al rap intorno ai 6 anni e a scrivere i primi testi a 11 anni. Il primo singolo è del 2012. Pubblica un mixtape all’età di 17 dal titolo Jeezus Mixtape che riscuote un discreto successo. Nel 2018 comincia la collaborazione fissa con il producer Diego Bolognini, in arte Miror B. Nel 2019 pubblicano i singoli ufficiali Fly e Talento de Barrio con la Saifam Music. Stanno lavorando insieme al loro primo fisco ufficiale con uscita prevista nel 2020. L’ingresso al concerto è gratuito. Inizio ore 21.30.