Raffaello Tonon al Sottovento: "il conte" saluta i fan dalla cena fino al mattino

Ospiti vip: Luca Onestini dal Grande Fratello al discodinner di NumanaRaffaello Tonon, ex concorrente del Grande Fratello vip, sarà l'ospite d'onore al Sottovento di Numana venerdì 12 gennaio dalle ore 20. Formule per la cena: 20 euro (primo e pizza), 25 euro (antipasto primo e pizza), 30 euro (antipasto primo e secondo di carne), 35 euro (antipasto primo e secondo di pesce). Per informazioni e prenotazioni: 071 7390595. Dopo cena l'ingresso è libero.

Classe 1979, Raffaello Tonon è nato a Milano. La sua particolarità è dettata dal timbro profondo della sua voce. Nel 2005 ha preso parte come concorrente al reality show La Fattoria condotto da Barbara D'Urso. Nel 2008, inotre, Raffaello Tonon sostituisce Barbara Alberti come opinionista del reality show La Talpa, condotto da Paola Perego e contestualmente diviene opinionista anche della quarta edizione de La Fattoria. Nel 2010, inoltre, ha preso parte a Ciao Darwin ed entrato nel cast del programma di Raidue, Cuore di mamma. E ancora nel 2012, Raffaele Tonon, ha deciso di partecipare come concorrente ad Avanti un altro. Il suo ultimo successo televisivo al Gf lo vede impegnato in varie ospitate televisive.