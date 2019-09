Raf e Umberto Tozzi alla Mole: dopo i rinvii sul palco il duo di cantanti

Dopo il rinvio negli scorsi mesi, l'11 e 12 settembre alla Mole Vanvitelliana sono protagonisti sul palco Raf e Umberto Tozzi in concerto. I biglietti non sono ancora disponibili su TicketOne ma il live avrà inizio alle ore 21.

A trent’anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, i due cantanti sono tornati insieme per un nuovo disco e il relativo tour, che in questo 2019 ha fatto tappa nei palasport e nelle arene di tutta Italia. Il duo doveva esibirsi nelle Marche prima a maggio e poi a giugno, sempre in quel di Ancona, ma ogni volta l’appuntamento è stato rinviato. Ora dovrebbe essere la volta buona.