I racconti del terrore: al Santa Monica si leggono i libri spaventosi di Halloween

Al Santa Monica arrivano i Racconti del terrore di Halloween. Luca Violini legge il racconto "Il Gatto Nero" di Edgar Allan Poe.

Voce, musiche, rumori e luci per una atmosfera di suspence spaventosa. La serata si svolgerà a partire dalla cena per poi arrivare al gran finale con un climax davvero emozionante.Posti limitati per esigenze logistiche e scenografiche. Per info e prenotazioni: 0712862577 e 3518846706 anche whatsapp.