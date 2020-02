Raccolta di viveri per la mensa dei poveri del Capitano Ultimo

Il Circolo Culturale Ju-ter club di Osimo ed il distaccamento regionale per le Marche dell’Associazione Volontari Capitano Ultimo hanno organizzato da 7 al 28 febbraio una raccolta di generi alimentari in favore della “Mensa dei Poveri” del capitano Ultimo. Tutti i giorni, infatti, a Roma, alla Casa Famiglia del Capitano Ultimo, alle ore 13 i volontari dell’associazione offrono il pranzo gratuito a chi non può permetterselo.



Per questo motivo il centro di Osimo raccoglierà olio, pasta, pomodoro,ma anche giocattoli e libri in buono stato per ragazzi. I Volontari delle due Associazioni agirano in concerto per ritirare direttamente al domicilio o tramite accordo ai Contatti. Per contattare la struttura e-mail: presidente@juterclub.it - tel. 338-9321391 (Silvia) oppure 345-4026117 (Lucia S.). Tutto il ricavato della raccolta per la “Mensa dei Poveri del Capitano Ultimo” sarà recapitato direttamente a Roma dai volontari regionali.