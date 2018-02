Qui e ora: nuova data per lo spettacolo con Paolo Calabresi

Fissato al 15 marzo il secondo appuntamento della stagione teatrale di Jesi, con lo spettacolo Qui e ora, scritto e diretto da Mattia Torre, con Paolo Calabresi e Valerio Aprea. Lo spettacolo è una produzione Nuovo Teatro, con disegno luci Luca Barbati, assistente alla regia è Annagaia Marchioro, i costumi sono di Antonella D’Orsi, le scene di Beatrice Scarpato, suono di Cristiano Paliotto. Un incidente appena avvenuto in una strada secondaria di un’isolata periferia romana, vicina al grande raccordo anulare, completamente deserta, senza passanti né case, nei campi, nel nulla. Due scooter di grossa cilindrata subito dopo l’impatto, il primo ribaltato, idealmente conficcato a terra, il secondo irriconoscibile, un disastro di lamiere ancora fumanti. Un incidente importante. A terra, a pochi metri l’uno dall’altro, due uomini sulla quarantina; il primo immobile, potrebbe essere morto, l’altro piano muove un piede, a fatica si alza. E anche il primo apre gli occhi. Avrebbero bisogno di aiuto ma non lo avranno, avrebbero bisogno di cure ma i soccorsi non arriveranno prima di un’ora e mezza. Intorno a loro, per loro, niente e nessuno.

