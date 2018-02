Ma cos'è questa crisi? Avanspettacolo e musica con aperitivo

Sabato 17 febbraio alle ore 21.15 il Teatro Cortesi di Sirolo darà spazio ad un'affascinante storia di un genere del teatro leggero italiano all'apice tra gli anni '30 e '60 dal titolo Avanspettacolo. Scritto e presentato da Daniele Rubboli, lo spettacolo ripercorre la storia degli artisti che hanno dato vita alle pagine dell'umorismo all'italiana, dal geniale Ettore Petrolini di Roma, al raffinato Carlo Dapporto di Sanremo, dalla tenebrosa Anna Fougez di Taranto alla maliziosa Milly di Alessandria, che fu anche tra le “favorite” del re d’Italia. Si coglie l'occasione per rendere omaggio anche ai grandissimi protagonisti della rivista italiana come Totò, Macario, Vittorio De Sica, Wanda Osiris, Anna Magnani e molti altri. Uno spettacolo che ripropone il piacere di un teatro leggero che si divertiva ammiccando, sempre con un sorriso intelligente, abbinando ai momenti allegri melodie piene di nostalgie e sogni da nuovo romanticismo. Lo spettatore potrà accorgersi che ci si può divertire anche senza le volgarità, le urla e gli eccessi. Lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria di Francesca Carli (soprano) ed Enrico Giovagnoli (tenore) in arte OperaPop, in qualità di eccellenze marchigiane della musica, reduci da tournee all'estero, nonché da partecipazioni a numerosi programmi televisivi quali "I raccomandati" al fianco di Little Tony, "Domenica in", "I fatti vostri" e molti altri. Vanno a completare il team di artisti: Daniele Rubboli (presentatore ed attore): a 9 anni debutta in teatro iniziando un’avventura che non si è ancora conclusa. Dall’età di 16 anni ha iniziato a scrivere sui giornali, nel 1970 è diventato giornalista professionista e nella lunga carriera ha lavorato in quotidiani e periodici. Ha collaborato con varie TV e dal 1990 con la RAI TV di Roma conducendo programmi radiofonici della notte, e realizzando documentari sul mondo musicale per la Direzione Esteri della RAI-TV. Ha pubblicato 46 libri, quasi tutti di saggistica musicale, ma anche due romanzi. Walter Rubboli (cantattore e regista): docente di lettere, adattatore per il doppiaggio a Mediaset, cantante, attore e regista. Figlio di Daniele Rubboli, laureato in lettere moderne alla Cattolica di Milano con una tesi sull'opera lirica e la storia del cinema, ha svolto in tutta Europa attività di regista. Per anni a capo della Compagnia di Operette del Laboratorio Lirico Europeo. Mauro Gubbiotti (pianista): anconetano di nascita a soli 13 anni vince il concorso nazionale “Pietro Squartini” di Perugia con il massimo dei voti; prosegue gli studi classici diplomandosi in pianoforte nel 2003 al Conservatorio “G.Rossini” di Pesaro. Si perfeziona negli anni successivi, studiando improvvisazione e frequentando workshops con jazzisti di fama mondiale. Si è esibito in importanti rassegne nazionali ed internazionali. Ha diviso il palco con importanti artisti e numerose sono le sue collaborazioni in campo teatrale.



La piacevole serata sarà accompagnata da un ricco aperitivo servito dal bar “Il Grillo” dalle ore 19 alle ore 21 (a pochi passi dal teatro). Biglietto: posto unico 20 euro - con aperitivo 25 euro previa prenotazione. E’ prevista una riduzione per ragazzi fino a 16 anni. Info e prenotazioni: 338 5811069