Quello che non ho: Neri Marcoré si interroga sulla precarietà dell'oggi

Giovedì 22 marzo alle ore 21 Neri Marcoré sale sul palco del teatro di Maiolati Spontini con "Quello che non ho". Lo spettacolo è un affresco teatrale che, utilizzando la forma del teatro canzone, cerca di interrogarsi sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza del futuro. Ipirazione principale di questo percorso sono le canzoni di De Andrè (in particolare del concept album “Le nuvole”) e le visioni lucide e beffarde di Pier Paolo Pasolini, apocalittiche, visionarie profezie (contenute nel poema filmico “La rabbia”) che raccontano di una “nuova orrenda preistoria”, che sta minando politicamente ed eticamente la società contemporanea.

Quello che non ho era previsto per mercoledì 28 febbraio ma, causa maltempo, è stato posticipato al 22 marzo.