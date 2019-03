Quarta parete 4.0: sul palco la compagnia Visballet

Il 31 marzo, con due appuntamenti, alle 19.30 e alle 21.00, torna Quarta Parete 4.0, il progetto artistico fortemente voluto nel 2016 da Eugenia Morosanu, direttore artistico della Compagnia VisBallet, che apre le porte alla sperimentazione, alla creatività e alla capacità di innovazione di alcuni talentuosi e giovani coreografi. Ad interpretare questi racconti, la Compagnia VisBallet – Debora Barontini, Marika Cacciari e Eleonora Brasili – e l’attrice Michela Fabiani.

Quarta Parete 4.0, spettacolo prodotto dalla Fondazione Regionale della Danza, si terrà domenica 31 marzo presso la sede della Fondazione, in via Beniamino Gigli n°6, ad Ancona. Sono previste due rappresentazioni, alle 19.30 e alle 21.30. L’ingresso è gratuito, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione (tel. 071/84612).