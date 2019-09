Quando la poesia diventa canzone: concerto in biblioteca

“Quando la poesia diventa canzone” è il titolo del concerto che è programmato alla Biblioteca Antonelliana di Senigallia, sabato 7 settembre, ore 21.30.

Yuliya Poleshchuk e Anzor Pilia, solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, saranno impegnati, con la pianista Valeria Picardi, in un programma assai vivace che dalla romanza da salotto, di cui Francesco Paolo Tosti è l’autore più celebre (su versi di poeti come D’Annunzio, Salvatore Di Giacomo e Lorenzo Stecchetti – pseudonimo di Olindo Guerrini), passa alla canzone napoletana con Di Giacomo che fa da mattatore), e sconfina nella Francia di Francis Poulenc e Anouihl, nella Germania di Weill e Fernay, per terminare con la figura più emblematica della canzone italiana, Lucio Dalla, e la sua celebre canzone Caruso. L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo presenta in questa occasione due degli artisti che, dopo aver perfezionato la vocalità presso l’istituzione marchigiana, hanno intrapreso una brillante carriera. L'evento è ad ingresso libero e ha inizio alle 21.30.