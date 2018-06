Qualcosa si muove: in scena il paradiso dell'uomo comune

Come si immagina il paradiso un modesto impiegato? Oscillando con ironia tra malinconia e umorismo Qualcosa si muove è il titolo dello spettacolo in scena sabato 9 giugno alle 21 al cinema teatro Dorico di via delle Palombare.

Il laboratorio di teatro base per adulti e Teatro Elliot hanno pensato questa rappresentazione per la regia di Ylenia Pace e Elisa Pesco. Costo del biglietto: 10 euro.