Incontri: doppio appuntamento per parlare di psicologia e follia

Due incontri, l'8 e 28 aprie, a Falconara presso la sala del Mutuo Soccorso, per approfondire l'affascinante mondo della psicologia e della follia partendo da una prospettiva storica. Nel primo incontro verrà spiegato come la giovane scienza della psicologia sia stata creata dal contributo di studiosi che, pur provenendo da discipline diverse (fisici, fisiologi, etologi, filosofi, ecc.) hanno tuttavia influito in maniera determinante sullo svolgersi di questa disciplina. Nel secondo incontro si farà un viaggio nella storia umana per esplorare il mondo della devianza, qui rappresentato dalla follia.

L'evento è gratuito.



