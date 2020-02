Gli Psicologi che non ti aspetti al Mamamia

Sabato 8 febbraio sul palco del Mamamia spazio a Psicologi, il duo composto da Drast e Lil Kaneki. Drast (vero nome Marco De Cesaris) è un rapper e producer Napoletano. Lil Kaneki (vero nome Alessio Aresu) è un rapper romano, noto anche come Caravaggio. Sono nati entrambi nel 2001, questo significa che fanno parte della cosiddetta new school che riesce a raccontare la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Apertura porte ore 21.30, inizio concerto ore 22.30. Biglietti disponibili in cassa, nei punti vendita Ciaotickets e Ticketone e online a 13,20 euro.

Nei loro brani, flussi di coscienza in forma pop-rap, emerge la generazione post millenials, idealista e digitale. Amori tra i banchi di una scuola non più in grado di rappresentarli. Il brano d’esordio Diploma mette a fuoco con disarmante semplicità, emblemi e pensieri dell’adolescenza contemporanea. Con Autostima si affacciano sulle piattaforme di streaming continuando a fare proseliti. Alessandra, realizzato con i produttori Frenetik & Orange, segna un primo step verso le collaborazioni con forti beatmaker come Sick Luke sul brano Stanotte e altri sulla rampa di lancio come Mr. Monkey e Fudasca. La scrittura, già lucida e credibile, vira a volte verso il pop (come ad esempio in Non mi piace), a volte verso l’emocore e il rap, (Guerra e Pace) ma anche rabbiosa e ribelle (Robin Hood), sorprendendo per varietà di soluzioni ed efficacia.

Grazie al singolo chitarra e voce Psicologi//Diploma, pubblicato su YouTube esattamente un anno fa, i due ricevono attenzioni anche al di fuori della sfera trap, cominciando a orbitare intorno a Bomba Dischi, l'etichetta romana esplosa grazie a Calcutta, Franco126, Carl Brave, Giorgio Poi e tanti altri. Il 25 marzo scorso esce quindi il secondo singolo firmato Psicologi, Polvere da sparo e il 27 marzo vede il primo live del progetto, a Napoli. Il 31 maggio vede la luce il primo EP che raccoglie tutti i singoli usciti nel frattempo, si intitola 2001. Gli Psicologi sono una ventata di novità nel panorama musicale italiano e hanno scelto il Mamamia di Senigallia come tappa per la regione Marche, ben consapevoli che il club è sempre stato la rampa di lancio per gli artisti oggi vere e proprie icone generazionali. Dopo il live si continua a ballare fino all’alba con Fabrizio Fattori, Tium, Jaco, La Regina e Andrea Mercurio.