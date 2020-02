Prova di trucco gratuita a San Valentino: un regalo per le donne che si amano

A San Valentino nello store Il Trucco si festeggia prima di tutto la donna e la sua bellezza naturale. Infatti in negozio saranno benvenute tutte coloro che vorranno trascorrere una giornata dedicata alla bellezza e alla cura del viso.



Lo store sarà aperto per tutta la giornata dalle 10 alle 20 per provare un make-up gratuito. Qui troverete un'accurata selezione di marchi di cosmesi bio certificati, makeup biologico certificato e naturale, ed accessori per la bellezza ed il benessere. Il negozio si trova in via Podesti 1E, ad Ancona.