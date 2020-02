Le "Protagoniste" di Catiuscia Ceccarelli ad Ancona, domenica prosegue il book tour

Prosegue con entusiasmo il book tour di “Protagoniste”, il libro scritto dalla giornalista jesina Catiuscia Ceccarelli, edito da Giraldi Editore.

Dopo Jesi, Senigallia, Novara, Milano, Recanati e Bologna, il tour di presentazioni fa tappa ad Ancona. Domenica 16 Febbraio alle ore 18 presso la Libreria Fogola, la preparatissima libraia Simona Rossi intervisterà l’autrice per conoscere meglio le diciassette donne intervistate in questi sei anni nel suo blog www.langolodikey.it. In “Protagoniste”, con la prefazione di Tiziana Ferrario, si possono leggere storie di donne che vanno dalla sfoglina alla scrittrice, dalla campionessa mondiale di latte art sul cappuccino alla wedding planner dei vip, dall’architetto alla biologa molecolare alla fotografa che ha sconfitto il cancro al seno diventando madre e tante altre. Un tributo alla determinazione al femminile e al talento del vivere, pagine di quotidianità alle quali nessuno dedica mai la giusta rilevanza.

All'incontro di Ancona parteciperanno anche alcune delle protagoniste del libro, tra cui la criminologa Margherita Carlini e, direttamente da Washington City, Simonetta Capotondo, alias Sfoglina Simonetta che omaggerà i presenti con una porzione di tagliatelle fatte a mano come da tradizione. “Protagoniste” è dunque una breve lettura che parla di enormi passioni, grande fantasia e sconfinata creatività, ma è anche una lettura interattiva perché alla fine di ogni intervista si può conoscere maggiormente la Protagonista.