Salute e prevenzione al femminile, a teatro arriva il volto tv Mauro Mario Mariani

NAMED, per celebrare 30 anni di successi nel campo dell’integrazione e della prevenzione e per ringraziare tutte le donne che ogni giorno scelgono la medicina naturale per mantenersi attive e in forma, presenta Prospettiva Rosea, una serie di “Atti unici” davvero speciali, ideati e interpretati dal Dr. Mauro Mario Mariani, che sarà al ridotto del teatro Muse-Corelli di Ancona martedì 15 maggio dalle 20,30 alle 22,30.

medico nutrizionista e noto volto televisivo. Angiologo, esperto in alimentazione ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche, il dott. Mariani porta avanti la sua mission sul “comunicare salute” grazie a libri, docenze, stage formativi, seminari, incontri pubblici e programmi televisivi sui canali Rai. Ha partecipato a Porta a Porta, Linea Verde, Cose dell’altro Geo, E se Domani, Uno Mattina, ed attualmente è presente su Rai1 a Linea Bianca e Buongiorno Benessere. La sua esperienza l’ha portato a definirsi “Mangiologo”, per sottolineare l’importanza del cibo, che, se scelto e combinato in modo corretto nel pieno rispetto della dieta mediterranea, può diventare il perno intorno al quale ruota il concetto di “star bene”. I dialoghi di Prospettiva Rosea del dott. Mariani sono atti unici dedicati a tutte le donne per conoscersi meglio e poter investire nel proprio “capitale salute”. Sono un omaggio di NAMED alla forza, alla capacità di rinnovarsi e alla voglia di saperne di più che contraddistinguono da sempre l’universo femminile.

Per una corretta prevenzione sulle buone pratiche che ci mantengono in forma e contribuiscono al nostro benessere psicofisico servono infatti consigli mirati e il parere di un esperto, che da sempre affronta con accuratezza scientifica, ma anche in modo comprensibile ed esaustivo, tanti temi legati alla salute, in grado di spiegare senza mai annoiare. Negli incontri, aperti al pubblico, il Dr. Mariani parlerà di benessere al femminile: un’occasione da non perdere per il pubblico attento anche alle opportunità che la Medicina Naturale e l’integrazione hanno saputo mettere in campo in difesa della salute. Il tour di Prospettiva Rosea toccherà, da metà Maggio a fine Ottobre, numerose località: