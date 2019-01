Un libro al profumo di tè: presentazione del libro “Salvare le ossa”

Dopo la conferenza inaugurale dell'assessore alla Cultura Paolo Marasca (sul romanzo “Salvare le ossa” di J.Ward), prosegue giovedì 17 gennaio a Palazzo Camerata, sede dell'assessorato comunale alla Cultura, la rassegna “Un libro al profumo di tè”, un appuntamento che si rinnova ormai da molti anni e che può contare sulla presenza di tanti appassionati.

Ad illustrare il libro scelto per questa data “Tutta la luce che non vediamo”, di Antony Doerr, sarà il prof. Antonio Luccarini, noto personaggio di Cultura, già docente di Filosofia nei licei e in passato assessore alla Cultura. I prossimi appuntamenti, il 24 e 31 gennaio, il 7-14-21 e 28 febbraio, il 7-14-21 e 28 marzo e l'11 aprile.