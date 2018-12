Priscilla la regina del deserto: il musical torna protagonista alle Muse

Dal 3 al 6 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona, in esclusiva regionale (sabato 5 gennaio è prevista la doppia recita alle 17.00 e alle 20.45 e la domenica la pomeridiana resta alle 16.30), arriva il musical dei record: "Priscilla La Regina del Deserto” che da dicembre 2018 torna nei migliori teatri d’Italia. La più grande produzione mai realizzata in Italia; tratto dall'omonimo film cult " Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto", vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes - Priscilla è una travolgente avventura "on the road" di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato.

Un musical sfavillante con oltre 500 magnifici costumi, 60 parrucche e 23 attori hanno messo insieme a una rappresentazione sorprendente, una sceneggiatura esilarante ed una intramontabile colonna sonora che include 27 strepitosi successi internazionali, tra cui "I Will Survive"; "Finally"; "It's Raining Men" e "Go West" suonati con un orchestra dal vivo in alcune piazze della tournèe 2018 Priscilla Queen Of The Desert the Musical, è il musical australiano di maggior successo visto in tutto il mondo da oltre 6 milioni di spettatori. Molto coinvolgente e vincitore di 2 tony Awards Priscilla torna trionfalmente in Italia in una tournée che durerà nei migliori teatri d’Italia fino a marzo 2019.



Biglietti ancora disponibili da 28 a 45 euro nei vari settori. Biglietti on line www.geticket.it, biglietteria Teatro delle Muse 071 52525 biglietteria@teatrodellemuse.org. Gruppi 071 20784222 info@marcheteatro.it.